2017-01-10T09:31+0100 2017-01-10T10:19+0100

Ein 23 Jahre alter Mann, der eine junge Frau in Kleve angegriffen haben soll, sitzt nun wegen des Verdachts einer versuchten sexuellen Nötigung in Untersuchungshaft. Das teilte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen mit.