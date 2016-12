Bedburg-Hau-Louisendorf: Volles Sortiment für die Landwirtschaft

RP-Serie: Die Genossenschaften im Kleverland: Die Geschäftsstelle der Agri V in Louisendorf hält ein großes Angebot für Bauern und Privatleute bereit. Wer Mitglied im genossenschaftlichen Verbund wird, dem winkt eine Dividende. Von Marc Cattelaens

Die Geschäftsstellen der Genossenschaft Agri V am unteren Niederrhein und in Westfalen verstehen sich als Vollsortimentler für die Landwirtschaft. Ein zentraler Einkauf, so das genossenschaftliche Prinzip, soll kleine Preise für die Bauern bringen. Die Kunden können Anteil am wirtschaftlichen Erfolg der Agri V nehmen - indem sie Mitglied der Genossenschaft werden und eine Dividende auf ihr Geschäftsguthaben sowie für getätigte Umsätze eine Warenrückvergütung erhalten.

Doch die Zielgruppe der Genossenschaften geht über die Landwirtschaft hinaus. "Bei uns kann jeder Waren des täglichen Bedarfs einkaufen", sagt Iris Oestreich, Leiterin des Raiffeisenmarkts Louisendorf. 2000 hat die Warengenossenschaft Niederrhein die ehemalige Molkerei und Warengenossenschaft Louisendorf/Pfalzdorf an der Gocher Straße 28 erworben. Heute findet sich dort ein sehr breit gefächertes Angebot.

Da gibt es zum einen die Produkte, die vor allem für Landwirte interessant sind: Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, Futtermittel und Saatgut. Aber auch Privatleute werden fündig: Im Außenbereich und in den Hallen lagern verschiedene Erden, Splitte, Brennstoffe und Pfähle. Viele Kunden kommen mit dem Auto vorgefahren, um Rindenmulch einzukaufen und mit einem Hänger zu transportieren.

Im Raiffeisenmarkt ist die Angebotspalette auf einen noch breiteren Kundenkreis ausgerichtet. Von Arbeitskleidung über Haustierbedarf, Gartenzubehör und Lebensmittel bis hin zu Spielsachen reicht das Waren-Portfolio. "Wer zum ersten Mal hereinkommt, wundert sich über die Größe unseres Markts und unseres Angebots", sagt Oestreich.

Die Geschäftsstelle in Louisendorf ist eine von insgesamt 17 Standorten der Agri V. Die Genossenschaft ist 2009 aus der Fusion der Raiffeisen Raesfeld-Kirchhellen und der RWG Niederrhein entstanden. Ihr gehören, Stand heute, 2371 Mitglieder an. Die Agi V wird verwaltet durch acht ehrenamtliche und drei hauptamtliche Vorstandsmitglieder, zwölf ehrenamtliche Aufsichtsmitglieder und 30 ehrenamtliche Beiratsmitglieder. Im Geschäftsjahr 2014/15 machte die Genossenschaft einen Umsatz von 260 Millionen Euro. Den größten Anteil daran hatte der Verkauf von, zum Teil selbst produzierten, Futtermitteln. Der Handel mit Schlacht- und Nutzvieh sowie Getreide ist ebenfalls ein großes Geschäftsfeld. Auch Energie (Kraft- und Brennstoffe) trägt mit 52 Millionen Euro zum Gesamtumsatz bei. 360 Mitarbeiter, davon 148 geringfügig beschäftigt, sind für die Agri V tätig.

"Wir sehen und als Ansprechpartner für die Landwirte", sagt das hauptamtliche Vorstandsmitglied Stefan Nießing. Dabei sei es wichtig, Nähe zu zeigen, vor Ort zu sein. "Wir investieren jährlich zwischen 2 und 2,5 Millionen Euro im unsere Standorte und können den Kunden kurze Wege bieten", so Nießing.

Das Vorstandsmitglied findet, dass das genossenschaftliche Prinzip heute aktueller denn je ist. Das können man auch dran sehen, dass die Raiffeisen-Bewegung in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde, betont Nießing.

Quelle: RP