Kleve/Goch: Was sich Schüler von der Wahl erhoffen

"Deine Stimme zählt" - so heißt das multimediale Projekt zur Landtagswahl der Rheinischen Post, unterstützt von den Rheinischen Sparkassen. Das Stein-Gymnasium, die Karl-Kisters-Realschule, das Berufskolleg und die Gesamtschule Mittelkreis machen mit. Von Anja Settnik und Marc Cattelaens

Wer seinen Stimmzettel in die Wahlurne wirft oder vielleicht in wenigen Jahren bei Wahlen mitmachen darf, wird sich Gedanken darum machen, was die Politik für ihn persönlich wohl tut. Die Zusammensetzung des Düsseldorfer Landtags, die sich aus dem Ergebnis der Wahl am 14. Mai ergibt, wird für Jugendliche genauso folgenreich wie für Ältere sein. Deshalb soll auch der Nachwuchs seine Wünsche und Forderungen formulieren dürfen. Die Rheinische Post hilft ihm dabei mit dem Projekt "Schülerlandtagswahl 2017". Aus vielen Schulen werden junge Leute als Abgeordnete eines "Schüler-Landtags" gewählt. Sie stellen sich und ihre Erwartungen in einem Video dar. Außerdem wird es mittels einer Internet-Plattform eine Diskussionsrunde mit Spitzenpolitikern geben.

Bis es soweit ist, debattieren auch im Kreis Kleve Jungen und Mädchen mit ihren Lehrern über für sie wichtige politische Inhalte. Die Gesamtschule Mittelkreis in Goch hat die Schülervertretung auf das Thema angesprochen. Lehrerin Catrin Möllmann erklärt: "Über die Gesamt-SV haben wir Info-Briefe in alle Klassen gegeben, dann wurden mit den Politik- oder Klassenlehrern Themen gesammelt." Möllmann freut sich darüber, dass viele Rückmeldungen kamen, die in Arbeitsgruppen besprochen wurden und aus denen sich Schwerpunktthemen ergaben. "Unsere Schüler wünschen sich mehr lebenspraktische Inhalte an der Schule, außerdem ist ihnen eine verstärkte Digitalisierung mit guter multimedialer Ausstattung der Schulen wichtig", berichtet die Lehrerin. Außerdem beschäftige das Thema Umwelt den Nachwuchs: "Für Lebensmittel sollten keine Plastikverpackungen mehr verwendet werden." Die Umverpackungen für Obst, Gemüse oder auch für Werbebroschüren ärgerten viele Jugendliche.

Die Schüler des Beruflichen Gymnasiums in Kleve hoffen, dass ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt durch eine zunehmende Digitalisierung steigen. "Auch Migration und Sicherheit beschäftigen die jungen Leute", hat Bildungsgangleiterin Ingrid van Gemmeren festgestellt. Ganz ähnlich wie an der Gesamtschule war am Beruflichen Gymnasium zu hören, in den Lehrplan sollten Dinge wie die Steuererklärung oder der Umgang mit Verträgen aufgenommen werden.

An der Karl-Kisters-Realschule in Kleve drehen Schüler am morgigen Donnerstag ein Video. In dem etwa 60 Sekunden langen Wahl-Spot werden zwei "Schul-Abgeordnete" sich und ihre Positionen vorstellen. Im Vorfeld hatte eine Arbeitsgemeinschaft politische Themen gesammelt, die für die Schüler besonders interessant sind. Ein solches Thema ist die "freie Schulwahl". "Die Schüler haben sehr genau die Diskussionen um die Umwandlung der Sekundarschule Kleve zur Gesamtschule und um die Zügigkeit unserer Realschule verfolgt. Ihnen ist sehr wichtig, dass Schüler eine echte Wahl haben", sagt Politiklehrerin Kristina Hegemann. Weitere Themen, die im Video vorkommen sollen, sind das "digitale Klassenzimmer", also Tablets oder Laptops für jeden Schüler, und gesunde Verpflegung an den Schulen.

Am Klever Freiherr-vom-Stein-Gymnasium sind Marten Overstegen und Laura van Meuers zu "Schul-Abgeordneten" gewählt worden. Sie haben bereits viele Ideen für ihr Video, wollen aber noch nicht zu viel verraten. "Das Drehbuch steht, aber die beiden wollen den Spannungsbogen noch hochhalten", sagt Sozialwissenschaften-Lehrerin Annette Krach.

