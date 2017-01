später lesen Kleve Wegen der Vogelgrippe muss im Kleverland kein Hund an die Leine Teilen

Twittern







Die Vorsichtsmaßnahmen nach dem Vogelgrippefall in Aspel laufen weiter. Es gebe ständig Beprobungen in den Betrieben, so Kreissprecherin Ruth Keuken: "Aber bislang waren alle Proben negativ." Die Kadaver der 16.000 Puten, die in dem betroffenen Betrieb getötet worden waren, sind abtransportiert. Eine Fachfirma habe die toten Tiere verbrannt. Von Sebastian Latzel