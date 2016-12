Kalkar-Appeldorn: Weihnachten mit den Kindern vom Janshof

Wilma Brüx hat in der Gaststätte Op den Huck in Appeldorn ihren 80. Geburtstag gefeiert. Sie ist das jüngste von acht Kindern, von denen noch sieben leben. Zum Sippentreffen kamen natürlich auch Enkel, Urenkel, Nichten und Neffen. Von Anja Settnik

Wilma Brüx war immer das Nesthäkchen. Die Jüngste ist sie geblieben, aber erwachsen ist sie schon eine ganze Weile: 80 Jahre alt wurde sie kürzlich und feierte gestern ihren Geburtstag im Kreise ihrer Familie. Was in diesem Fall eine ziemlich große Gruppe ist, denn Wilma Brüx ist mit sieben Geschwistern aufgewachsen. Bis auf eine Schwester leben alle noch und sind bei guter Gesundheit - im Alter von 80 bis 87 Jahren. Gefeiert wurde bei Op den Huck in Appeldorn.

In Kehrum, woher die Familie stammt, waren die acht Jungs und Mädchen einst als "die Geschwister Perau" wohlbekannt. Ihr Elternhaus, der Janshof, steht noch immer in Kehrum. Ludger Brüx als Sohn der Jubilarin erzählt: "Die Eheleute Eugen und Maria Perau, meine Großeltern, hatten insgesamt zehn Kinder, die zwischen 1929 und 1936 geboren wurden." Bevor man nun allzu heftig ins Rechnen oder Staunen kommt: Unter den zehn Kindern waren dreimal Zwillinge. Zwei von ihnen sind bei der Geburt gestorben. Die übrigen waren und sind offenbar robuster Natur: Bruno Perau, 87 Jahre alt, HedwigSchoofs, 86 Jahre alt, Paul Perau, 85 Jahre alt, Klara Otten, 83 Jahre alt, Erich Perau, 82 Jahre alt, Hugo Perau, 82 Jahre alt, und als Jüngste Wilma Brüx mit ihren gerade 80 Jahre. "Die Geschwister haben wiederum insgesamt 28 Kinder und 58 Enkel", berichtet Ludger Brüx.

Zum Ende des Zweiten Weltkrieges mussten die Eltern mit ihren acht Kindern ihre Heimat und den Hof aus Sicherheitsgründen verlassen. Der Krieg hatte den linken Niederrhein erreicht, deutsche Soldaten quartierten sich im Hof ein. Die Großfamilie um Eugen Perau und seine Frau (geb. Hannen), die aus Keppeln stammte, kam für einige Monate auf einem verlassenen Hof bei Wesel unter. Nach drei Monaten, im Mai 1945, konnte die Familie über eine notdürftige Ponton-Brücke bei Rees den Rhein überqueren und kam zurück nach Kehrum.

"Allerdings war der Hof vollständig zerstört und ausgebrannt, kein Vieh war mehr dort", berichtet der Enkel. Im umgewidmeten Pferdestall mussten Eltern und Kinder drei Jahre lang auf engstem Raum zusammenleben. Denn wichtiger als ein gemütliches Zuhause für die Menschen war, dass die Tiere, immerhin die Geschäftsgrundlage des Hofes, wieder untergebracht werden konnten. 1948 zogen Peraus in ihr wiederaufgebautes Haus.

Bruno Perau, das älteste "Kind" von damals, kann sich an diese Zeit auch heute noch gut erinnern. "Ich hatte das Realgymnasium in Kalkar, das ich einige Jahre besuchte, verlassen müssen, und mein Vater bestimmte, dass ich mithelfen sollte, den Hof wieder aufzubauen." Eine Menge gelernt hat er dabei natürlich - auch das Altenteil des Hofes in Keeken, wohin er als Erwachsener seiner Frau folgte, ist in Eigenarbeit gebaut worden. Die Kindheit sei schön gewesen, "wir haben gut harmoniert, es gab immer genügend Spielkameraden", erinnert sich der Senior. Und er habe einiges für seine spätere Vaterrolle gelernt: "Ich habe schon als Kind und Jugendlicher viel gewickelt. Wenn eine Frau innerhalb von sieben Jahren zehn Kinder bekommt, braucht sie alle Hilfe, die sie bekommen kann."

Auch wenn die Zwillinge als Kinder sehr zart waren - alle sind jetzt jenseits der 80 bei guter Gesundheit und freuen sich über jeden Anlass, die Großfamilie zusammen zu bekommen. Mit Ausnahme eines Bruders, der in Geilenkirchen lebt, sind die übrigen "Kinder vom Janshof" alle in der Nachbarschaft geblieben. Sie leben in Uedemerbruch, Kalkar, Appeldorn und Kehrum; "wir kegeln sogar noch regelmäßig mitein-ander", erzählt Bruno Perau.

Immer wieder wird gerne in der Familienchronik geblättert, die 1779 begonnen wurde. Damals wanderte ein großer Teil der Familie nach Bosnien aus - nur Josef Perau blieb zurück und begründete den Familienzweig, der bis heute in Kehrum und Umgebung lebt. Es würde sich lohnen, die Chronik fortzuschreiben - bei so vielen Peraus.

