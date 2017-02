Kranenburg: "Wej träkke met än ohne Wind"

In Kranenburg schlängelte sich der närrischer Lindwurm mit 62 Zugnummern durch die Straßen der Kranichgemeinde, Jecken waren außer Rand und Band und wurden mit einem Kamellenregen belohnt. Von Stephan Derks

"Wej träcke met än ohne Wind" - treffender hatte das Motto zum 32. Frühschoppenzug angesichts der Wetterkapriolen vor dem Höhepunkt der fünften Jahreszeit in der Gemeinde Kranenburg nicht sein können. Doch schwingen da auch die geplanten zwölf Windkraftanlagen entlang des Kartenspielerweges mit. So griffen die "Nötterse Jonges" dieses Thema auf. Zwölf Fuß- und acht Musikgruppen, sowie 42 Karnevalswagen, hatten sich zum bunten Frühschoppenzug formiert. Den Auftakt machte die Sambaband Qutravez, der sich die Gruppe "Bellydance & friends" im gleichen Rhythmus anschloss, ehe die "Panzerknacker" die Motivwagen der niederländischen Gäste ankündigten. Prächtig, der Prinzenwagen der CV "Net Aecht", gefolgt von "Echte Fründe" als Kranich-Piraten. Die Feuerwehr nahm die Baustellen in Kranenburg ebenso auf die närrische Schippe, wie die Wilde Horde das Baustellenchaos durch den Reichswald.

Für die Mehrer hieß es "Und Tschüß". Sie waren das letzte Mal dabei. Und während die Pinke Horde vom "Pokemon-Go Wahnsinn" redete, war für "De Hiesigen" auf Erden und im All, überall Karneval. "Wild und frei, schon 22 Joar dorbei", so der Slogan der CKJ Nütterden. Auf Eis gelegt präsentierte sich dagegen die KG "Knatzgeck". Vom Festwagen des Zugkomitees warfen die neuen Ordensträger, die "Grenzlosen Schützen", Kamelle was das Zeug hielt. "Wo das Herz wohnt", ließ zudem die Seniorenresidenz keinen Zweifel an ihr Haus, wobei sich die KG 1984 Nütterden auf Abschiedstour begab. Das sah bei der KC "Dosenbier 12" allerdings anders aus, die vom Apres Ski ebenso nicht genug bekommen konnte. "Vorsicht Bienen", mahnten die Karnevalsfreunde St. Antonius und der Karnevalsclub Keeken arbeitete an seinem Projekt "K". Und während die KG Spoy als Schlümpfe auf Kranenburgs Straßen unterwegs waren, die "Söhne Kranenburgs" auf die Maus aufmerksam machten, präsentierten sich "Die Mädels van Frugger" als bunte Schmetterlinge.

FOTO: Gottfried Evers

FOTO: Gottfried Evers

Klar, dass auch "Donald Trump" nicht fehlen durfte, für den sich "De echte Wylderse" entschieden hatten. Bevor sich der Prinzenwagen "De Cavalieren" seinen Weg durch die Menge bahnte, machte die CV "Mag door de Beugel", Puppentheater. Die Frauen der Ex-Prinzen bereicherten den Zug als Mickey & Mini Maus. Und bevor die Kranenburger Tanzgarden und Prinz "Kurt der Sti(eh)volle" und sein Funkenmariechen Maj den fulminanten Schlusspunkt unter diesem närrischen Lindwurm setzten, nahmen die "Vollen Eulen" die Tankstellensituation in Kranenburg auf das närrische Korn.

Quelle: RP