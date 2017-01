Kleve-Materborn: Werkzeugmaschinen gestohlen

Hochwertige Glasfaser-Bearbeitungsmaschinen, ein Notstrom-Aggregat, Schweißgeräte und mehrere Bohrmaschinen haben Einbrecher aus einem Mercedes Vito gestohlen, der auf einem Firmengelände an der Huissener Straße in Materborn geparkt war.

Die Polizei schätzt den Wert der Beute auf einen fünfstelligen Euro-Betrag. Zudem seien die Gegenstände mit einem Fahrzeug abtransportiert worden. Auf das Firmenglände waren die Einbrecher gelangt, nachdem sie in den 2,30 Meter hohen Gitterzaun ein ein mal zwei Meter großes Loch gesägt hatten. Um in das Innere des Transporters zu gelangen, hatten die Diebe ein Loch in die Seitenscheibe geschlagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise an die Kripo Kleve, Telefon 02821 5040.

(dido)