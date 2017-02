Kleve: Zum Klever Stadtjubiläum gibt es eine neue Festtagstorte

Mary und Lutz van Gemmeren vom Café Wanders haben anlässlich des 775. Geburtstages von Kleve eine Brombeer-Champagner-Torte kreiert. Von Julia Lörcks

Rot und Weiß waren die Farben, die in den vergangenen Tagen dominierten. Der Klever Karnevalsprinz Andreas der Grenzenlose trug sie, seine Gardisten und Funkemariechen ebenso. Rot und Weiß sind aber auch die Farben der Stadt Kleve. Und diese feiert in diesem Jahr nun einmal ihren 775. Geburtstag. Keine Frage also, dass die neue Torte des Stadtcafés Wanders auch diese Farben hat. Eine Brombeer-Champagner-Torte ist es. Das Betreiberehepaar - Mary (geborene Wanders) und Lutz van Gemmeren - hat sie extra für das Jubiläum der Stadt kreiert.

"Es sollte etwas Festliches und zugleich etwas Leichtes sein", sagt Konditormeister Lutz van Gemmeren (40). In einem Mandelbiskuit eingeschlagen befindet sich im Inneren eine rote Brombeermousse, darüber liegt eine weiße Champagnercreme. Obenauf ein Fruchtspiegel, garniert mit rosafarbenen Mäusespeckherzen und weißen Schokoladenplättchen mit 775-Jahr-Logo. Ein Stück Stadttorte ist für 2,75 Euro zum Mitnehmen und für 2,95 Euro im Café das ganze Jahr über zu haben.

Sehr zur Freude von Annette Wier, die für die Stadt Kleve das Jubiläumsjahr koordiniert, ist die Festtagstorte übrigens nicht das einzige Produkt, das es anlässlich des 775. Geburtstages von Kleve gibt. Auch die Schloßbergkellerei Peters, wie das Café Wanders ein heimatverbundenes Unternehmen, bietet einen neuen Kleve-Wein mit Logo und Schwanenburgemblem an. "Es handelt sich dabei um einen trockenen Grauen Burgunder aus dem Hause Pfaffenweiler aus dem Jahr 2016", verrät Franz Peters. Erhältlich ab sofort zum Preis von 5,95 Euro. 1000 Flaschen wurden in der ersten Auflage produziert. Falls die Nachfrage größer ist, kann jederzeit neu abgefüllt werden.

775 Jahre Kleve wird übrigens das ganze Jahr über gefeiert. Die zentrale Festveranstaltung findet am Wochenende des 29./30. Aprils auf dem Koekkoekplatz statt. Getreu dem Motto "Klever für Klever" erhalten Gruppen aus Musik, Theater, Tanz oder Comedy dann die Möglichkeit, ihr Können zu zeigen.

Quelle: RP