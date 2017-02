später lesen Kleve-Materborn Zwei Fahrzeuge fangen Feuer: Ursache unklar 2017-02-22T20:37+0100 2017-02-23T00:00+0100

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Dienstag gegen 20 Uhr an der Mörikestraße zwei Fahrzeuge in Brand. Beide Fahrzeuge waren hintereinander in einer Grundstückseinfahrt rechts neben einem Wohnhaus geparkt.