In Kleve sind am Donnerstagmorgen zwei Minen aus dem Weltkrieg entdeckt worden. Sie wurden am Vormittag gesprengt.

Wie die Stadt am Donnerstagmorgen mitteilte, wurden die Minen am Donnerstagmorgen auf einem Eckgrundstück an der Rindernen Straße/Ecke Klever Straße (K3) gefunden. Die Sprengung ging am Vormittag über die Bühne. Dabei verlief nach Angaben der Stadt alles unproblematisch.

Für die Sprengung wurde die K3 am Vormittag vorübergehend in beide Fahrtrichtungen in Höhe von Düffelward gesperrt. Die Anwohner durften sich im Sicherheitsbereich nicht außerhalb der Gebäude und nicht am Fenster aufhalten. Insgesamt waren 28 Häuser und 78 Anwohner betroffen.

