Kleve-Düffelward: Zwei Minen in Düffelward erfolgreich gesprengt

Bei Bauarbeiten zum neuen Feuerwehrgerätehaus an der Klever Straße (K 3)/ Ecke Rinderner Straße in Düffelward wurden zwei Minen gefunden. Diese wurden am gestrigen Donnerstagvormittag erfolgreich vom Kampfmittelräumdienst gesprengt. "Alles ist problemlos verlaufen, die Straßensperrungen sind schon wieder aufgehoben", berichtete Stadtsprecher Jörg Boltersdorf.