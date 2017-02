später lesen Kranenburg-Zyfflich Zyfflich feiert drei Tage Karneval Teilen

2017-02-06

Idyllisch, ländlich und ruhig - das steht für das Grenzdörfchen Zyfflich. Zu Beginn des Jahres aber ist es mit der Ruhe vorbei, denn da verwandelt sich das 500-Seelendorf in eine Karnevalshochburg. Hunderte Jecken stürmen das Dorf und feiern mit den Zyfflicher Bewohnern den Karneval, wenn es am 17. und 18. Februar zum 37. Mal heißt "Düsend Joar Seffleckse Kerk - dat fiert et heele Därp".