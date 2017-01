Prozess in Köln

Eine Kölner Sekretärin ging regelmäßig auf Diebestour durch edle Kaufhäuser – und nahm bei einer Benefizveranstaltung eine lebensgroße Gips-Figur des Köln-Maskottchens Hennes mit. Nun muss sie ins Gefängnis. Von Claudia Hauser, Köln

Vera B. (Name geändert) sitzt nicht das erste Mal auf der Anklagebank im Kölner Amtsgericht. Die 51-Jährige ging regelmäßig auf Diebestour durch Edelkaufhäuser und ließ teure Kleidung mitgehen – T-Shirts für je 170, einen Blazer für 300 Euro und vieles mehr. Im Vorstrafenregister der Arzt-Sekretärin sind schon etliche Eintragungen wegen Diebstahls.

Was sie im Sinn hatte, als sie im April 2015 auf der Galopprennbahn in Köln-Weidenpesch eine Gips-Figur des 1.FC-Köln-Maskottchens Hennes in ihr Auto schleppte, bleibt ihr Geheimnis. Viel sagt sie nicht vor Gericht. Während des FC-Renntags zugunsten der Fußballclub-Stiftung mogelte sie sich ins VIP-Zelt und spazierte mit dem 80 Zentimeter hohen und ein Meter langen Gipsgeißbock wieder raus. 250 Euro kostet die Gipsziege. Als das Sicherheitspersonal sie aufhielt, behauptete sie, FC-Präsident Werner Spinner habe ihr den Geißbock geschenkt. Sie holte die Figur aber schließlich aus ihrem Auto und brachte sie zurück – eine Anzeige wegen Diebstahls gab es trotzdem. Auch, weil sie sich weigerte, sich zu entschuldigen.

Der Prozess hatte schon einmal begonnen, wurde dann aber vertragt, weil der Verteidiger die Schuldfähigkeit seiner Mandantin überprüfen lassen wollte. Das Gericht zog außerdem in Erwägung, Werner Spinner als Zeugen zu laden, da Vera B. von ihrer Version, er habe ihr das Maskottchen geschenkt, nicht abrücken wollte. Doch der FC-Präsident musste letztlich nicht in den Zeugenstand. Der Amtsrichter stellte vielmehr den einen Anklagepunkt ein – auch, weil Vera B. den Geißbock immerhin zurückgebracht hatte. Vor allem aber deshalb, weil die übrigen Diebstähle schwerer wiegen – und sechs Anklageschriften füllen. Vera K. wurde nicht nur immer wieder beim Klamotten-Diebstahl erwischt, sondern auch einmal im Baumarkt, wo sie zwei Durchlauferhitzer im Einkaufswagen an der Kasse vorbei schob, ohne zu bezahlen.

Der psychiatrische Gutachter musste nun die Frage klären, ob sie kleptomanisch veranlagt ist. Das verneinte er allerdings, vielmehr würde Vera B. in stressigen Situationen zur Diebin. Das Gericht verurteilte die Frau zu einer Gefängnisstrafe von 14 Monaten. Nach mehreren Bewährungsstrafen muss sie die Strafe nun absitzen. Vera B. habe die Chancen, die das Gericht ihr dreimal nacheinander gegeben habe, vertan, sagte der Amtsrichter.