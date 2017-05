19-Jähriger verletzt drei Polizisten in Köln

Ein 19 Jahre alter Mann ist im Polizeigewahrsam derart ausgerastet, dass er drei Polizisten dienstunfähig geschlagen hat. Wenige Stunden zuvor hatte er einen Nachbarn krankenhausreif geprügelt.

Eine Frau hat am frühen Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr die Polizei alarmiert, weil im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Agrippastraße ein 19-Jähriger mit einer Eisenstange auf einen 23-Jährigen einprügelte. Der Täter nahm dem Verletzten Handy und Schuhe ab und schloss sich in seiner Dachgeschosswohnung im Haus ein. Die Zeugin alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Die Beamten klingelten bei dem 19-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest, nachdem er eingeräumt hatte, seinen Nachbarn niedergeschlagen zu haben.

Im Polizeigewahrsam rastete der Mann am Sonntagmittag aus und verletzte drei Beamte mit Fausthieben und Kopfstößen. Sie waren zeitweise dienstunfähig. Es brauchte einige weitere Beamte, um den Mann unter Kontrolle zu bekommen. Ein Richter schickte ihn in Untersuchungshaft.

