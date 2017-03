Zeugensuche in Köln: 20-Jähriger liegt nach Unfall im Koma

Zeugensuche in Köln

Bei einem Unfall im Kölner Stadtteil Porz-Eil ist am Karnevalssamstag ein 20-Jähriger angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht nun einen Taxifahrer sowie seine Fahrgäste als Zeugen.

Der 20-Jährige war in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3.40 Uhr auf dem rechten Grünstreifen der Rösrather Straße in Richtung Rösrath unterwegs. Als er die Straße überqueren wollte, übersah er das Auto einer 46-Jährigen, die nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Beim Zusammenstoß erlitt der junge Mann lebensgefährliche Verletzungen und liegt derzeit im Krankenhaus im Koma.

Abgelenkt durch die Musik?

Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzte der Fußgänger zum Zeitpunkt des Unfalls sein Mobiltelefon als Navigationsgerät und hörte über Kopfhörer Musik. Ob er dadurch möglicherweise abgelenkt war, müssen die Ermittlungen zeigen.

Die Polizei sucht nun einen Taxifahrer als Zeugen, der aus Fahrtrichtung Bensberg kam und an der Unfallstelle vorbei fuhr. Da er oder seine möglichen Fahrgäste Angaben zum Unfallhergang machen könnten, werden sie gebeten, mit dem Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de Kontakt aufzunehmen.

