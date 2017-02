später lesen Blindgänger in Köln gefunden 2500 Menschen werden wegen Weltkriegsbombe evakuiert 2017-02-15T15:29+0100 2017-02-15T15:19+0100

Bauarbeiter haben am Verschiebebahnhof Nippes am Mittwochmittag einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Er soll am Nachmittag entschärft werden.