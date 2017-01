230 Parkverstöße in Köln: 33-Jähriger zeigte mehrfach Führerschein des Bruders vor

230 Parkverstöße in Köln

Die Kölner Polizei hat am Freitagabend einen 33-Jährigen überführt, der wiederholt ohne Führerschein unterwegs war und sich mit der Fahrerlaubnis seines Bruders ausweisen wollte. Sein Wagen war bei der Polizei bereits aktenkundig: wegen 230 Parkknöllchen.

Wie die Behörde mitteilt, hatte sich der Mann bereits in der Vergangenheit mehrfach mit falschen Personalien ausgewiesen. Er soll die Fahrerlaubnis seines ihm ähnlich sehenden Bruders vorgelegt haben.

Am Freitagabend war eine Fahrradstreife der Polizei gegen 19.15 Uhr in der Südstadt auf das BMW-Cabrio des Mannes aufmerksam geworden. Laut Polizei war der Wagen der Polizei bereits bekannt - wegen mehrerer Verstöße und aus einem Einsatz im Rahmen der "Ermittlungsgruppe Rennen", die die Raserszene in Köln überwacht.

Bereits sechs Mal war der 33-jährige Kölner ohne gültige Fahrerlaubnis aufgefallen. Sein Wagen ist mit 230 Parkverstößen bei der Polizei registriert. Den Mann erwartet nun ein weiteres Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Bußgeld wegen falscher Namensangabe. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt.