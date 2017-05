später lesen Köln 39-Jähriger an Körnerstraße von U-Bahn erfasst 2017-05-04T17:49+0200 2017-05-04T17:49+0200

Am Donnerstagnachmittag ist ein Mann in Köln-Ehrenfeld von einer Stadtbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wieso sich der 39-Jährige im Gleisbett an der Station Körnerstraße aufgehalten hatte, ist unklar.