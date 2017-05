später lesen Durchsuchung 53-Jähriger soll in Kölner Bar mit Kokain gehandelt haben 2017-04-28T18:10+0200 2017-04-28T18:02+0200

Die Kölner Polizei hat am Freitagnachmittag eine Bar am Salierring durchsucht. Ein 53 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in der Bar mit Kokain gehandelt zu haben.