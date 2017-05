Unfall in Ostheim: 60-Jähriger wird in Köln angefahren und lebensgefährlich verletzt

60-Jähriger wird in Köln angefahren und lebensgefährlich verletzt

Unfall in Ostheim

Ein Fußgänger ist in Köln-Ostheim von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Zeugen sagen, er sei bei Rot über eine Kreuzung gegangen.

Ein Opelfahrer (22) war am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf der Rösrather Straße in Richtung Köln-Vingst unterwegs. In Höhe der Servatiusstraße trat unvermittelt ein 60-Jähriger auf die Straße. Trotz Ausweichmanöver und Vollbremsung erfasste der Pkw des 22-Jährigen den Mann frontal und schleuderte ihn über das Auto. Der Fußgänger stürzte hinter dem Wagen lebensgefährlich verletzt auf die Fahrbahn.

Beim Ausweichen kollidierte der Opel mit einem Linienbus der Kölner Verkehrs-Betriebe, der in Höhe der Unfallstelle stand.

Nach ersten Zeugenaussagen ist der 60-Jährige trotz Rotlicht zeigender Fußgängerampel auf die Straße gelaufen. Für die Dauer von zwei Stunden war die Rösrather Straße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße gesperrt

Die Ermittlungen dauern an.

(hsr)