Konzert: Alina präsentiert ihr Debütalbum

Alina macht Pop mit Seltenheitswert. Sie singt Songs, die mit gnadenloser Offenheit die eigene Verletzlichkeit thematisieren und das Innere nach außen kehren.

Dabei fällt zuerst ihre Stimme auf: Ein nuancenreiches, warmes Timbre, dass Nackenhaare zuverlässig in Reih und Glied aufrichtet. Eine Stimme, die wahrhaftig aufwühlt, die mit großer Wucht daherkommt und trotzdem weich zu umgarnen weiß. Eine, die man sofort wiedererkennt, deren Intensität man sich nicht entziehen kann und die man nicht vergisst. Mit Ihrem Debütalbum "Die Einzige" ist sie gerade auf Clubtour durch Deutschland. Am 9. November kommt sie ins Yuca an der Bartholomäus-Schink-Straße 65 in Ehrenfeld. Karten gibt es online unter:

www.eventim.de

(step)