Nach dem Angriff auf drei Schülerinnen am Kölner Hauptbahnhof hat die Polizei die Täter noch nicht ausfindig gemacht. Die Beamten suchen nach wie vor nach Zeugen des Vorfalls.

Die drei 16-Jährigen waren mit einer Gruppe von acht anderen Jugendlichen, von denen fünf weiblich gewesen sein sollen, in einen Streit geraten. Dieser eskalierte schließlich, die Gruppe soll auf die Schülerinnen losgegangen sein. Auf eines der Opfer wurde laut Polizei am Boden eingetreten, ein zweites Opfer wurde demnach ebenfalls verprügelt und bespuckt. Die Tat hatte sich am Mittwoch am Breslauer Platz am Kölner Hauptbahnhof ereignet.

Die Polizei hatte am Donnerstag über den Fall berichtet und nach Zeugen gesucht (Hinweise unter Telefon 0800/6888). Bislang hat sich nur ein Anrufer bei den Beamten gemeldet. Auch der unbekannte Zeuge, der sich in den Streit eingemischt haben soll, konnte noch nicht ausfindig gemacht werden. Nachdem er hinzugekommen war, sollen die Täter geflohen sein.

Derzeit wertet die Polizei die Videoaufnahmen vom Tatort aus. Dank erst kürzlich installierter Videokameras seien der Tathergang und die Personen gut zu erkennen, hatte eine Sprecherin am Donnerstag gesagt.

