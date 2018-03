später lesen Party Armin van Buuren im Bootshaus FOTO: Nicolas Ruehl FOTO: Nicolas Ruehl 2018-03-23T18:37+0100 2018-03-24T00:00+0100

Am 7. Februar startete die BigCityBeats "World Club Dome"-Saison mit dem neuen Musikereignis "Zero Gravity" am Frankfurter Flughafen. Das Konzept wurde von BigCityBeats entwickelt und ist als Pre-Party für den dreitägigen World Club Dome im Juni gedacht. Eine weitere Party zum "größten Club der Welt" findet am 5. April im Bootshaus am Auenweg 173 in Köln statt. Im angesagten rechtsrheinischen Club wird mit Armin van Buuren ein Star der internationalen DJ-Szene im Rampenlicht stehen. Van Buuren gehört seit Jahren zu den weltweit erfolgreichsten DJs und Produzenten. Nicht umsonst ist er mittlerweile fünfmal von der britischen Zeitschrift "DJ Mag" zum besten DJ der Welt gewählt worden. Weitere Infos gibt es online unter: www.bootshaus.tv