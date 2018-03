später lesen Täterin drohte mit Bombe Polizei schnappt Bankräuberin in Köln FOTO: dpa FOTO: dpa 2018-03-29T16:44+0200 2018-03-29T19:00+0200

Eine Frau hat in Köln eine Bank überfallen. Die Polizei stellte sie in der Nähe des Tatorts, der Einsatz aber dauert an: Ermittler suchen in der Bankfiliale nach einer Bombe, mit der die Räuberin gedroht hatte.