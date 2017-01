Zwei Justizbeamte mussten sich wegen Gefangenenbefreiung vor dem Kölner Amtsgericht verantworten. Sie sollen die Flucht eines Vergewaltigers billigend in Kauf genommen haben. Der 58-Jährige war aus einem Kölner Brauhaus abgehauen. Beide Männer wurden freigesprochen.

Der geflohene Häftling Peter B. war 1991 wegen mehrerer Vergewaltigungen zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Anschließend wurde er in der JVA Aachen in Sicherungsverwahrung genommen. Er hatte im Gefängnis sämtliche Therapien verweigert. Dem 58-Jährigen, der seit 25 Jahren in Aachen hinter Gittern lebte, wurde seit zwei Jahren nur das Mindestmaß an begleitetem Ausgang genehmigt. Während eines Brauhaus-Besuchs in Köln hatten zwei Justizbeamte den heute 59-Jährigen Häftling aus den Augen verloren.

Flucht billigend in Kauf genommen

Laut Anklage ließen sie ihn in dem Gasthaus alleine zur Toilette gehen - dabei flüchtete er. Der Gefangene wurde erst drei Tage später wieder gefasst. Das Kölner Amtsgericht sprach beide Beamten am Freitagmittag frei. Die Staatsanwaltschaft hatte den ihnen vorgeworfen, die Flucht des Vergewaltigers zumindest billigend in Kauf genommen und ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt zu haben. Sie fordert Haftstrafen von einem Jahr und drei Monaten beziehungsweise einem Jahr und fünf Monaten. Die Verteidigung plädiert auf Freispruch.

(hsr/maxk)