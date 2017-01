Festnahme: Betrunkener rastet im Zug nach Köln aus

Ein betrunkener Mann ist in einem Zug ausgerastet, als ein Zugbegleiter seinen Fahrschein sehen wollte. Der 34-Jährige sprang dem Bahn-Mitarbeiter in den Rücken.

Der 34-jährige Mann fuhr am Sonntagabend von Leverkusen-Schlebusch in Richtung Köln-Hauptbahnhof - ohne Fahrkarte. Auf Nachfrage des Zugbegleiters nach seinem Fahrausweis, beleidigte er ihn und trat ihm in den Rücken. Als er versuchte, dem Bahn-Mitarbeiter ins Gesicht zu schlagen kamen andere Fahrgäste zu Hilfe. Im Kölner Hauptbahnhof nahmen Bundespolizisten den betrunkenen Mann fest. Da er nicht freiwillig den Zug verlassen wollte, musste er mit Handschellen zur Wache gebracht werden.

Bei seiner Vernehmung gab er an, dass er betrunken war und sich an nichts erinnern könne.

Die Bundespolizei erstattete Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung sowie Sachbeschädigung. Nach einer Blutentnahme wird der Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt.

(hsr)