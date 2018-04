später lesen Natur Bienentag in Finkens Garten FOTO: dpa FOTO: dpa 2018-04-20T21:04+0200 2018-04-21T00:00+0200

Leckerer Stadthonig ist die süße Spezialität, die beim Bienentag des Kölner Imkervereins am Sonntag, 29. April, in Finkens Garten, Friedrich-Ebert-Straße 49 in Rodenkirchen, verkostet und gekauft werden kann. Echter kölscher Honig aus mindestens 15 Stadtteilen, Früh- und Sommertracht, und alle schmecken anders. Zwischen 14 und 18 Uhr erwartet die Besucher ein vielseitiges Programm: eine Kerzenwerkstatt, die Herstellung von Naturkosmetik und der Bau von Wild-bienen-Nisthilfen für die gefährdeten wilden Schwestern der Honigbiene. Am Bienenstock wird es bei Bienenführungen ordentlich summen. Treffpunkt ist das Bienenhaus im Naturerlebnisgarten Finkens Garten. Mehr Infos gibt es unter: