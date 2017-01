später lesen Reichshof Auto überschlägt sich bei Eisglätte - zwei Verletzte FOTO: Polizei Oberberg FOTO: Polizei Oberberg Teilen

Twittern





2017-01-22T12:13+0100 2017-01-22T12:41+0100

Zwei Kölner haben sich bei einem Glatteisunfall in Reichshof im Oberbergischen Kreis am Samstag verletzt. Das Auto kam in einer Linkskurve ins Rutschen, stürzte einen Hang hinunter und überschlug sich.