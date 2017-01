später lesen Festnahme in Köln Betrunkener tritt Zugbegleiter in den Rücken Teilen

2017-01-23T15:21+0100 2017-01-23T15:13+0100

Ein betrunkener Mann ist in einem Zug aggressiv geworden, als ein Zugbegleiter seinen Fahrschein sehen wollte. Der 34-Jährige war in Leverkusen in die Bahn gestiegen.