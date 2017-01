später lesen A4 bei Köln Betrunkener verursacht Autobahnunfall - Frau stirbt FOTO: Markus Gerres Teilen

Twittern





2017-01-07T09:08+0100 2017-01-07T09:08+0100

Ein betrunkener Autofahrer hat auf der Autobahn 4 in Köln einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann sei am Samstagmorgen Zeugenaussagen zufolge ungebremst auf ein Auto aufgefahren, in dem zwei Frauen saßen. Die Beifahrerin sei so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle starb, sagte ein Polizeisprecher.