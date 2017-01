Ein betrunkener Autofahrer hat auf der Autobahn 4 in Köln einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann sei am Samstagmorgen, 7. Januar 2017, Zeugenaussagen zufolge ungebremst auf ein Auto aufgefahren, in dem zwei Frauen saßen.

