Am Samstagvormittag ist ein Mann am Kölner Neumarkt von zwei Unbekannten ausgeraubt worden. Er hatte gerade Geld abgehoben, als die Männer ihn eine Treppe hinunter stießen und ihm sein Portemonnaie stahlen.

Laut Polizei war der 33 Jahre alte Kölner gegen 11 Uhr am Bankautomaten gewesen und hatte Geld abgehoben. Auf dem Treppenabgang der nahegelegenen U-Bahn-Station habe er hinter sich zwei Männer bemerkt, die sich in russischer Sprache unterhalten haben sollen. Unvermittelt habe der Kräftigere der beiden den Mann in den Rücken geschlagen, so dass dieser die Treppe hinunterfiel. Er erlitt leichte Prellungen. Der zweite Täter habe dem Kölner die Geldbörse aus der Hosentasche gezogen.

Polizei bittet um Hinweise

Der Angreifer wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt, 1,75 Meter groß und etwa 90 Kilo schwer beschrieben. "Er war untersetzt, hatte kräftige Arme und einen Stiernacken", sagte das Opfer der Polizei. Demnach trug der Räuber sein dunkelbraunes Haar im Undercut-Schnitt kurz rasiert bei längerem Deckhaar, und einen Vollbart. Er habe eine schwarze Lederjacke und schwarze Sportschuhe mit silbernem DB-Schriftzeichen getragen.

Der Komplize sei zwischen 30 und 40 Jahre alt, schlank und etwa 1,80 Meter groß gewesen. Er habe laut Polizei dunkelbraunes Haar und auffallend schlechte Zähne gehabt. Während der Tat soll er eine graue Baseballmütze, eine blaue Jeansjacke und eine dunkelblaue Jeans getragen haben. Auffällig seien seine lilafarbenen Sportschuhe gewesen.

Nach der Tat sei das Duo treppabwärts in Richtung Zwischenebene des U-Bahn-Bereichs geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

