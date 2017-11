später lesen Festnahme Frau wird in Köln durch Stiche lebensgefährlich verletzt 2017-11-02T12:52+0100 2017-11-02T12:41+0100

Eine 39 Jahre alte Frau ist in einer Wohnung in Köln-Meschenich lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei nahm am Tatort einen 30-jährigen Mann mit blutverschmierten Händen fest. Eine Mordkommission ermittelt.

Claudia Hauser Reporterin südliches Rheinland

