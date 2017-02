später lesen Verdächtige festgenommen Gruppe schlägt 23-Jährigen in Köln zusammen 2017-02-24T16:46+0100 2017-02-24T16:46+0100

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein 23 Jahre alter Mann in Köln von einer Gruppe Jugendlicher verprügelt worden. Die Polizei konnte vier Tatverdächtige noch am Tatort festnehmen.