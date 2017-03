Mann in Köln getötet – Polizei nimmt Verdächtige fest

Im Kölner Stadtteil Weidenpesch ist ein 37-jähriger Mann getötet worden. Eine Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Polizei fahndet nach einem mutmaßlichen Mittäter.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft war es gegen 6.20 Uhr in der Wohnung des späteren Opfers an der Friedrich-Karl-Straße zu einem Streit gekommen. Kurz darauf sei der 37 Jahre alte Wohnungsinhaber mit erheblichen Verletzungen aufgefunden worden, an denen er starb.

In unmittelbarer Nähe des Tatorts nahm die Polizei eine 32-jährige Tatverdächtige fest. Derzeit wird nach einem mutmaßlichen Mittäter gefahndet. Er ist laut Polizei 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt habe er eine schwarze Jacke mit der Aufschrift "Pferdewetten.de", eine schwarze Hose und ein schwarzes Cappy getragen.

Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingesetzt. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Köln per Telefon unter der Nummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de

entgegen.

(lsa)