Innerhalb weniger Tage sind einem Kölner aus einer Tiefgarage alle dort untergebrachten Fahrzeuge gestohlen worden. Erst waren die Fahrräder und eine Vespa weg, dann auch der Sportwagen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der 44 Jahre alte Kölner am Dienstag zunächst den Diebstahl seiner Fahrräder und einer Vespa gemeldet. Um mögliche Spuren zu sichern, ging er am Donnerstag mit Beamten der Polizei zu seinem Tiefgaragenabteil an der Pohlmannstraße in Köln. Dort musste er feststellen, dass das abschließbare Abteil erneut aufgebrochen und auch sein Sportwagen gestohlen worden war.

"Am Osterwochenende habe ich das Garagenabteil letztmals unangetastet gesehen", erklärte der Mann der Polizei laut Mitteilung. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.

(lsa/dpa)