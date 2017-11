später lesen Am Kölner Hauptbahnhof Mann uriniert vor einfahrender Bahn und zeigt Mittelfinger FOTO: Bundespolizei FOTO: Bundespolizei 2017-11-02T14:37+0100 2017-11-02T14:20+0100

Ein Mann hat am Dienstag am Bahnsteig in Köln mit erhobenem Mittelfinger gegen einen anfahrenden Zug uriniert. Die Bundespolizei nahm den Wildpinkler wegen exhibitionistischer Handlungen vorläufig fest.