Vergangene Woche hat ein unbekannter Mann in der Kölner Innenstadt einen Drogeriemarkt überfallen. Er drohte mit einem Messer, erbeutete Bargeld und flüchtete. Die Polizei sucht ihn mit einem Fahndungsfoto.

Der Mann sei gegen 19.30 Uhr am vergangenen Donnerstag, 26. Januar, in den Drogeriemarkt an der Breite Straße gekommen, teilte die Polizei mit. Er habe die 61 Jahre alte Kassiererin mit einem Messer bedroht und sie aufgefordert, Bargeld herauszugeben. Anschließend sei er mit einem dreistelligen Betrag in Richtung Neumarkt geflüchtet.

Der Unbekannte sei etwa 1,65 Meter groß und habe südländisches Aussehen gehabt. Der Kassiererin zufolge war er etwa Ende 20 bis Anfang 30 und hatte einen Zweitagebart. Er habe eine dunkle Blouson-Jacke und Jeans getragen. Sein schwarzes Cappy soll er umgedreht getragen haben. Auffällig seien seine blauen Sportschuhe mit weißen Schnürsenkeln.

Die Polizei sucht mit einer Aufnahme aus einer Überwachungskamera nach dem Räuber. Um Hinweise wird unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de gebeten.

(lsa)