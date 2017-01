Die Kölner Polizei sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Mann, der Ende Dezember bewaffnet eine Spielhalle in der Innenstadt überfallen haben soll.

Der Mann soll am 27. Dezember gegen 8 Uhr am Morgen in die Spielhalle an der Krefelder Straße gekommen sein. Er soll die 53 Jahre alte Angestellte mit einer Pistole bedroht und sie aufgefordert haben, Bargeld herauszugeben. Danach sperrte er die Frau in die Toilette der Spielothek und flüchtete.

Die Polizei hat Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht und fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann? Wer kann Auskunft über seine Identität und seinen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221/ 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

(lsa)