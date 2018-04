später lesen Zugverkehr zeitweise gestoppt Tote Frau an Bahngleisen in Köln entdeckt 2018-04-11T11:25+0200 2018-04-11T13:20+0200

In Köln-Porz ist am Mittwochmorgen in der Nähe der S-Bahnhaltestelle eine tote Frau an den Gleisen entdeckt worden. Die Hintergründe sind bisher unklar. Die Bahnstrecke war vorübergehend gesperrt.