Seit Montagmorgen wird in Köln ein 74 Jahre alter Mann vermisst. Die Polizei suchte ihn mit Hubschrauber, Hunden und Tauchern am Kahnweiher im Stadtwald - bislang ohne Erfolg. Sie bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Der 74-Jährige sei zuletzt in der Uniklinik in Köln-Lindenthal in medizinischer Behandlung gewesen. Nach bisherigen Ermittlungen verließ der Vermisste das Klinikum in der Nacht zu Montag, 20. Februar. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen mit dem Polizeihubschrauber, Suchhunden und Polizisten der Einsatzhundertschaft verliefen bislang ohne Erfolg. Am Donnerstag suchten Einsatzkräfte zusammen mit Tauchern der Feuerwehr Köln im Bereich des Kahnweihers im Stadtwald nach dem Mann.

Polizei bittet um Hinweise

Die Kripo Köln fragt: Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Der 74-Jährige sei etwa 1,70 Meter groß, habe eine abgemagerte Statur und grüne Augen. Er habe kurzes, weiß-graues, lichtes Haar, einen weißen Bart und gerötete Flecken an den Wangenknochen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens habe er ein weißes T-Shirt getragen. Der Gesuchte habe die Klinik nur mit Unterhose bekleidet und ohne Schuhe verlassen. Der Schwerkranke sei zeitweise orientierungslos.

Hinweise zu dem Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das Kriminalkommissariat 62 (Vermisstenstelle der Polizei Köln) unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. Im Antreffungsfall wählen Sie die Notrufnummer "110".

(lsa)