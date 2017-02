später lesen Drogen-Razzia Polizei findet Cannabisplantagen in Köln und Euskirchen Teilen

Am Mittwochmorgen hat die Polizei in Köln und Euskirchen Durchsuchungen in mehreren Gebäuden durchgeführt. Die Beamten wurden fündig: In Euskirchen entdeckten sie eine, in Köln gleich zwei Cannabisplantagen.