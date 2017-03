Junge in Neuss gefunden

Der Schüler aus Köln-Niehl, der seit Donnerstagmorgen vermisst wurde, ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Er wurde in Neuss gefunden.

Ein Zeuge hatte der Polizei den Hinweis gegeben, dass er den Jungen am Neusser Hauptbahnhof gesehen hatte. Die Beamten fanden den Zwölfjährigen und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Die Angehörigen des Kindes nahmen ihn dort in ihre Obhut.

Es gibt laut Polizei derzeit keinen Hinweis auf eine Straftat.

Anmerkung der Redaktion: Weil der Junge gefunden wurde, haben wir das Foto von ihm aus diesem Artikel gelöscht.

(hsr)