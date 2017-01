später lesen Köln Messerattacke in Hotel – SEK überwältigt Verdächtigen Teilen

2017-01-07

Nach einer Messerattacke in einem Kölner Hotel hat erst ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei den Täter überwältigen können. Ein 36-Jähriger habe in der Nacht zum Samstag in einem Hotelzimmer einen 34-Jährigen niedergestochen, teilte die Polizei mit.