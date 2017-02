Kreuz Siegburg: Polizei rettet Geißbock von der A3

Die Kölner Polizei hat einen Ziegenbock gerettet, der sich auf die Autobahn 3 verirrt hatte. In einer witzigen Polizeimeldung beschreiben die Beamten, wie sie den Bock einfingen und anschließend versuchten, ihn zu befragen.

"Schwante FC-Hennes etwas Böses?" So beginnt eine Mitteilung der Kölner Polizei über einen entlaufenen Ziegenbock, der sich am Dienstagnachmittag auf die Autobahn verirrte. Die Polizei rettete das Tier und brachte es nach Bad-Honnef. Wo der Bock ausbüxte, ist bislang völlig unklar.

Am Nachmittag waren mehrere besorgte Anrufe bei der Kölner Polizei eingegangen. Autofahrer meldeten den Ziegenbock, der am Kreuz Siegburg/Bonn auf dem Seitenstreifen dem Verkehr entgegen lief. Die Polizei schickte zwei Streifenwagen, darunter einen VW-Bus, um das Tier einzufangen. Vor Ort stoppten die Beamten den Verker und fingen den Bock. Der allerdings leistete Widerstand - beziehungsweise lief davon. "Im Schwitzkasten", so die Polizei, führten die Beamten das Tier schließlich ab.

Der Besitzer des Ziegenbocks ist noch nicht gefunden. Der Bock habe zu seiner Herkunft keinen Angaben machen wollen, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Lesen Sie hier Auszüge aus der Polizeimeldung:

Einer der Uniformierten wusste den im Übrigen nach wie vor Unbekannten auch spontan zu klassifizieren: "Das ist ein Capra - eindeutig erkennbar an den mitgeführten Stirnwaffen!"

Als die Beamten jedoch ausstiegen, um den ihnen Unbekannten zu ergreifen, gab dieser plötzlich Fersengeld. Im Schwitzkasten wurde der nunmehr in Gewahrsam Genommene abgeführt. Zu energischen Fragen nach seiner Identität und vor allem Herkunft schwieg er sich beharrlich aus. Letzten Endes wurde der in Gewahrsam Genommene einer Unterkunft in Bad Honnef zugeführt.

Die Polizei Köln kann aktuell nicht ausschließen, dass es sich bei dem Unbekannten zumindest um einen Angehörigen des FC-Maskottchens "Hennes" handelt. Möglicherweise hatte er sich in schlimmer Vorahnung des Spielergebnisses dieses Abends beim Hamburger SV in suizidaler Absicht auf die Autobahn begeben. Die Ermittlungen dauern an.

Auf der Facebook-Seite der Kölner Polizei können Sie die Polizeimeldung in voller Länge lesen.

(sef)