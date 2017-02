Köln: Polizei sucht Einbrecher und EC-Karten-Dieb

Ein unbekannter Mann steht in Verdacht, in eine Kölner Wohnung eingebrochen zu sein. Wenig später habe er versucht, mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abzuheben. Die Polizei sucht den Mann mit einem Foto.

Das Bild stammt aus einer Überwachungskamera an dem Geldautomaten, an dem der Mann Anfang September 2016 versucht haben soll, Geld abzuheben. Dazu soll er eine EC-Karte benutzt haben, die zuvor in einer Wohnung im Stadtteil Nippes gestohlen worden war.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat 72 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

(lsa)