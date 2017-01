Überfall in Köln: Polizei sucht Kiosk-Räuber

Anfang November soll ein Pärchen in Köln einen Kiosk überfallen haben. Jetzt hat die Polizei Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Laut Polizei kamen die unbekannten Täter am 8. November 2016 in den Kiosk an der Berrenrather Straße in Köln-Sülz. Sie sollen den Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht und ihn gezwungen haben, Bargeld aus der Kasse herauszugeben. Dann soll das Paar den 20-Jährigen in einen Nebenraum eingeschlossen haben. Es flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Jetzt hat die Polizei Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlicht und bittet um Hinweise zu den Verdächtigen. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Seine Komplizin sei etwa 1,65 Meter groß und blond.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen genommen.

