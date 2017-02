später lesen Köln Unbekannte sprengen Geldautomaten an Tankstelle Teilen

Am frühen Dienstagmorgen ist an einer Tankstelle in Köln ein Geldautomat in die Luft gesprengt worden. Die Täter sollen in einem dunklen Audi geflüchtet sein.