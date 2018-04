Bei einem Verkehrsunfall auf der A4 südlich von Köln ist in der Nacht zu Dienstag ein Mann ums Leben gekommen. Er war von einem Lkw erfasst worden.

Wie die Polizei mitteilte, war der Wagen des 57-Jährigen am späten Montagabend auf dem Seitenstreifen liegengeblieben. Als der Mann ausstieg, wurde er auf der Fahrbahn von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Die A4 blieb laut Polizei in Fahrtrichtung Olpe ab dem Kreuz Köln-Süd bis zum frühen Morgen voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauerten am Dienstagmorgen noch an.

Am Morgen passiert an ähnlicher Stelle erneut ein Unfall: Mehrere Fahrzeuge kollidierten auf dem westlichen Kölner Ring. Die Autobahn musste zeitweise gesperrt werden.

(wer/lnw)