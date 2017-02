später lesen Weltkriegsbombe Blindgänger in Köln erfolgreich entschärft 2017-02-15T15:29+0100 2017-02-15T18:55+0100

Die Weltkriegsbombe in Köln-Bilderstöckchen ist erfolgreich entschärft worden. Bauarbeiter hatten sie am Mittag am Verschiebebahnhof Nippes gefunden. 2500 Menschen hatten ihre Häuser verlassen müssen.